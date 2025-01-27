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Paul McCartney艾頓莊促英「勿讓AI剝削藝術家」 (01:00)

英國政府目前正為版權法改革作諮詢，傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）及殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）周日（26日）發聲，敦促政府保護創意藝術家的權益和收入將來免受人工智能（AI）侵害。

保羅麥卡尼接受英國廣播公司（BBC）的訪問周日播出。他擔心如果版權未獲得適當保護，恐怕只有科技巨擘能從中獲利。他說：「人工智能是個很棒的工具，但它不應該用來剝削有創造力的人們。必須保護那些有創造力的思想家和藝術家，不然你會失去這些人才，就這麼簡單。」

保羅麥卡尼表示，如果改革處理不當，藝術家可能會蒙受損失。他說：「你會看到年輕創作者寫出美麗的歌曲，但他們卻不擁有這個作品，甚至跟它毫無關係，任何想要的人都可以剝奪它。」他更提到：「事實是，錢會流向某個地方，大家知道的，進入串流平台後，會有人拿到這筆錢，但這筆錢應該歸創作者所有，不該落入某個地方的某個科技

巨擘手中。」

英國政府正考慮修例，允許AI開發者在網上使用創作者的內容來幫助開發模型，除非版權擁有人選擇退出。

艾頓莊告訴《星期日泰晤士報》﹕「這讓人工智能公司可肆意踐踏保護藝術家生計的傳統版權法。這將使全球大型科技公司能夠免費、輕鬆地訪問藝術家的作品，以訓練其人工智能並創作有競爭力的音樂。這將攤薄和威脅年輕藝術家的收入。」

（BBC/法新社/中央社）

 

相關字詞﹕AI；人工智能 Paul McCartney；Elton John 保羅麥卡尼 艾頓莊；英國；藝術家；創作；創意；剝削 編輯推介

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