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美國務卿魯比奧揚言懸賞獵殺塔利班領袖 (02:00)

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周六（25日）在社交平台X發帖，揚言可能巨額懸賞以取阿富汗塔利班（Taliban）領袖的項上人頭。他說，被扣留在阿富汗的美國人可能比之前想像的還多。

數天前，塔利班政府和美國交換了囚犯；這是拜登在美國總統任內最後幾項行動之一。

魯比奧周六在X寫道：「剛剛聽說塔利班扣留的美國人質比之前據報的還多。如果這是真的，我們將要立刻祭出巨額賞金，獵殺他們的最高領導人，甚至可能比我們對拉登（Osama bin Laden）開出的賞金還高。」他指的是2011年被美軍擊斃的蓋達（Al-Qaeda）組織領導人拉登。

塔利班根據與拜登政府達成的協議，釋放被扣留在阿富汗的美國公民柯貝特（Ryan Corbett）。柯貝特先前一直與家人生活在阿富汗，2022年8月被塔利班扣留。同時獲釋的還有美國人麥肯蒂（William McKenty），外界對他被拘留的原因所知不多。

作為交換，美國釋放了在加州監獄服無期徒刑的阿富汗戰士穆罕默德（Khan Mohammed）。穆罕默德因走私海洛英和鴉片進入美國而被定罪，他也被控試圖以火箭彈殺害在阿富汗的美軍。

2001年9月11日恐怖襲擊後，美國懸賞2500萬美元，徵求促成逮捕或擊斃拉登的資訊。美國國會後來授權國務卿將賞金提高至5000萬美元。（中央社）

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