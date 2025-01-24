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WTO總幹事示警﹕關稅戰恐重演1930年代大蕭條 (08:02)

世界貿易組織總幹事奧孔喬-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和歐盟經貿執委東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周四（23日）在瑞士逹沃斯世界經濟論壇（WEF）同場以1930年代全球大蕭條為例，示警美國總統特朗普一旦掀起關稅戰，各大經濟體互相報復，所有人都將付出代價。

奧孔喬-伊維拉指出，關稅等貿易工具很好用，也可能被濫用為政治工具，用來解決非因貿易造成的問題。她與東布羅夫斯基斯都以1930年代關稅戰、保護主義帶來全球經濟大蕭條的教訓為例，示警勿重演悲劇。

奧孔喬-伊維拉提醒各國政府避免在互相關稅報復下，變成自我實現的預言而落入1930年代情境，「我們將會看到2位數百分比的全球經濟衰退率，那將是災難性的，每個人都將付出代價，窮國更會付出更多」。

她說，即使比貿易報復大戰輕微一點的情境，例如全球分裂成2個貿易壁壘，估算長期下來也將失去6.4%的全球經濟產值，約6.75萬億美元。

奧孔喬-伊維拉強調，貿易糾紛應先立於堅實基礎的調查，再決定如何應對，並舉歐盟正與中國協商電動車反補貼案為例，雖然過程困難，但其他國家也該採用協商手段。她還說，對話協商已促使中國向WTO提供更透明的資料，因此應持續對話，但她感覺大國互信正在流失。

奧孔喬-伊維拉表示，全世界花了很長的時間把關稅降下來，如今全球貿易達到高峰，期許勿走回頭路。

中央社

相關字詞﹕編輯推介 世界貿易組織（WTO） 關稅戰

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