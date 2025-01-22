日男確診麻疹成東京今年首例 曾赴羽田等3座機場 (23:07)

日本放送協會（NHK）報道，東京都政府表示，現居東京都內的30多歲男事主1月12日發燒，之後出現咳嗽及出疹等症狀，21日前往醫療機構就診時被診斷為感染麻疹。

男事主在1月13日到15日曾去過羽田機場第2航廈、高知機場、高松機場，並搭乘往來西武新宿線所澤站及羽田機場的機場巴士，有可能跟眾多民眾有所接觸。男事主目前在家休養。

由於麻疹藉空氣傳播具極強傳染力，東京都政府呼籲民眾若出現症狀或懷疑可能感染的情況，應事先聯繫醫療機構後再前往看診，且應避免搭乘公共交通工具。

高知放送（RKC）報道，男事主雖然1月12日就有發燒及頭痛症狀，但13日依舊從東京羽田機場搭機

到高知龍馬機場，再租車前往當地觀光。這是高知縣自2008年以來，再度接獲縣內有麻疹感染報告。

山陽放送（RSK）報道，香川縣政府周三表示，男事主從1月15日下午4時30分起在高松機場候機，搭乘下午5時30分的全日空538號班機前往羽田機場，並在晚間6時50分抵達。（中央社）