Google DeepMind總裁﹕AI研發藥物年底測試 (21:30)

在《金融時報》周三（22日）刊登的訪問中，哈薩比斯稱研發一種藥物平均需時5至10年，「或許我們可將這過程加快10倍，將是人類健康領域一場令人難以置信的革命」。哈薩比斯過去在《金融時報》的訪問亦透露，他的團隊正與美國禮來（Eli Lilly）藥廠及瑞士諾華製藥（Novartis）在6個藥物研發項目上合作。

哈薩比斯去年與Google DeepMind總監江珀憑着他們開發的AI模型AlphaFold2能夠預測幾乎所有已知蛋白質的結構，一同獲得諾貝爾化學獎。同屆另一得主為製造全新種類蛋白質的美國華盛頓大學教授貝克（David Baker）。

哈薩比斯亦就AI發展表達看法，提及Google DeepMind的AI助理服務Project Astra會在今年稍後推出，並表示在3年內將有「數十億計AI代理人」代表供應商和客戶談判。他亦呼籲領先的AI開發者在競相建構通用人工智能（AGI）時要更加謹慎和協調，指技術失控或遭「惡意行為者」重新用來達到有害的目的，可能威脅人類文明。

（金融時報）