尹錫悅首度出席總統彈劾案審訊 (17:41)

【17:41】尹錫悅當地時間下午4時42分離開憲法裁判所。外界原以為他會返回首爾看守所。公調處亦已派員到看守所等候，準備強制尹錫悅接受調查，然而尹錫悅轉往國軍首爾地區醫院。其律師透露，他約將看病至今晚7時。

【16:52】尹錫悅中午乘車離開首爾看守所，下午1時11分抵達憲法裁判所，在律師團陪同下出席庭審。

這是憲法裁判所總統彈劾案第三次正式辯論，歷時1個小時43分鐘，僅有國會代表和尹錫悅兩方出席，沒有證人。國會代表率先陳辭，然後到尹錫悅說明其宣布戒嚴的背景，並回答法官提問。過程不作直播，但撥出20個名額給預先循網上申請的公眾和傳媒人士旁聽。

尹錫悅的律師代表團周一表示，尹錫悅預定從周二起出席憲法裁判所每場彈劾辯論。尹錫悅支持者周二預早聚集在法院附近路口示威，警方出動了64組機動部隊逾4000人駐守及擺設3輛警用巴士做路障，在法院正門戒備。（新華社/韓國經濟新聞/Newsis/韓聯社/央視）