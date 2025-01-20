特朗普1月20日就職美國第47任總統　一文看特朗普2.0就職日流程 (19:02)

特朗普1.20就職日流程

．特朗普與他的夫人梅拉尼婭上午到華府的聖約翰教堂（St.John's Church）進行傳統的祈禱儀式；拜登與第一夫人吉爾將在白宮迎接、並與特朗普伉儷簡單茶敘

．拜登將依慣例，與特朗普搭乘同一輛車前往國會山莊參加就職典禮

．按美國憲法第20條修正案，候任副總統萬斯、候任總統特朗普將先後在1月20日中午宣誓就職，預計特朗普在12時左右（香港周二凌晨1時左右；有報道指特朗普宣誓時間是在當地中午11時47分）宣誓，宣誓將由最高法院首席大法官羅伯茲主持

．特朗普隨後發表約42分鐘的演說，並為卸任總統拜登、副總統賀錦麗舉行惜別

．就職典禮後，特朗普將到國會山莊東側舉行送拜登離開的儀式

．隨後在國會山莊的總統室（President's Room）簽署內閣任命等文件，並參加就職午宴。其中，特朗普將在就職日簽署的多項行政命令，或涉及暫緩執行TikTok禁令、移民與邊境、能源等議題

．特朗普晚上將參加多場慶祝就職舞會，分別為「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和晚間的「星光舞會」（Starlight Ball）；預計晚上10時返回白宮

（BBC/法新社/CBS/中央社）