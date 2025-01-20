特朗普1月20日就職美國第47任總統　一文看特朗普2.0就職日流程 (19:02)

曾經是美國第45任總統的特朗普（Donald Trump）在美東時間周一中午（本港今晚深夜）將再度就職，成為第47任總統。華府昨天（19日）起受極地寒流影響，下起大雪，特朗普日前決定將典禮由國會山莊西側露台廣場移至國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda），按主辦單位規劃室內有約600個座位。特朗普與第一家庭成員前天（18日）傍晚已由佛羅里達州自宅飛抵華府，近日住在白宮斜對面的國家賓館「布萊爾賓館」（Blair House）。
特朗普1.20就職日流程
．特朗普與他的夫人梅拉尼婭上午到華府的聖約翰教堂（St.John's Church）進行傳統的祈禱儀式；拜登與第一夫人吉爾將在白宮迎接、並與特朗普伉儷簡單茶敘
．拜登將依慣例，與特朗普搭乘同一輛車前往國會山莊參加就職典禮
．按美國憲法第20條修正案，候任副總統萬斯、候任總統特朗普將先後在1月20日中午宣誓就職，預計特朗普在12時左右（香港周二凌晨1時左右；有報道指特朗普宣誓時間是在當地中午11時47分）宣誓，宣誓將由最高法院首席大法官羅伯茲主持
．特朗普隨後發表約42分鐘的演說，並為卸任總統拜登、副總統賀錦麗舉行惜別
．就職典禮後，特朗普將到國會山莊東側舉行送拜登離開的儀式
．隨後在國會山莊的總統室（President's Room）簽署內閣任命等文件，並參加就職午宴。其中，特朗普將在就職日簽署的多項行政命令，或涉及暫緩執行TikTok禁令、移民與邊境、能源等議題
．特朗普晚上將參加多場慶祝就職舞會，分別為「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和晚間的「星光舞會」（Starlight Ball）；預計晚上10時返回白宮