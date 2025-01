短片分享平台TikTok已在蘋果和Google應用程式平台(App Store)下架。美國用戶登錄TikTok時會被提示「你現無法使用TikTok」(...you can't use TikTok for now)。美國科技新聞網站The Information報道,TikTok美國業務主要雲端供應商「甲骨文」(Oracle)已通知員工於美東時間1月18日晚上9時關閉TikTok數據伺服器。(路透社/法新社/央視新聞/中央社)