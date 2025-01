馬斯克在社交平台X表示,初步調查顯示是火箭疑似有燃油或氧氣泄漏,導致排氣孔壓力積聚,引致解體,會就此作出改良,又稱解體事件相信不會影響下一次試飛。

馬斯克並上載相信是太空船解體後碎片如煙花從空中落下的片段,稱「成功很難說,但保證娛樂性十足」。(BBC/CNN/法新社)

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025