拜登卸任前總結4年外交政策　「美國更強大，中國永不能超越」 (12:37)

拜登表示，任內有責任地管理中美關係，從沒有演變成衝突。他說，外界預料中國在經濟上將在2030年前後超越美國，惟「只要我們繼續投資在本國，保護我們的科技及工人，那就不會發生，中國就永不能超越我們」，更說現時美國在與中國的長遠競爭中處於更佳的戰略位置。他亦稱，這4年間他的政府強化了美國與北約、印太盟友的伙伴關係，以及與英澳日印的防衛同盟。

談到加沙局勢，拜登稱他協助以色列擊潰獲伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯及黎巴嫩真主黨，形容「伊朗比過去幾十年弱了，經濟陷崩潰邊緣」。他又透露，經斡旋下，以色列與哈馬斯即將達成釋放人質協議，並停止加沙戰事。

俄烏戰爭方面，拜登稱俄羅斯總統普京未能令烏克蘭「臣服」，也未能削弱北約。他表示，任內成功推動全球保衛烏克蘭，「目前烏克蘭仍是獨立而自由的國家」，並避免美俄陷入戰爭。他說，美國與盟友為下一屆美國政府奠下基石，讓烏克蘭日後有力爭取公平地結束俄烏戰事。（路透社/CNN/CBS/法新社）