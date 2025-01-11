朝日新聞：JR東日本多名駕駛員執勤遇不適　3年錄43個案原因未明 (18:18)

JR東日本表示，自2021年11月至2024年11月，有43宗「中央・總武線」來往東京西部三鷹市（Mitaka）和千葉市（Chiba）之間列車的駕駛員報稱駕駛途中不適個案，包括突然頭暈，單在今個財政年度就有19宗個案。

報道稱，去年11月20日，一列從三鷹開往千葉的列車在JR市谷站前約7米處停下。30多歲的駕駛者說：「當我到達車站時，我感到很睏，就睡着了。」隔天，一輛從中野開往津田沼的列車上，一名30多歲駕駛員在JR四谷站報稱身體不適，由於要更換司機，營運停止了約20分鐘。

這些駕駛員來自同一團隊，團隊約有220名駕駛員，他們的工作總部位於中野（Nakano）車站附近的一個車廠。相比之下，另一千葉縣團隊人數少一半，本財政年度只有2宗同類個案。

報道稱，JR東日本分析過食水和空氣質素，並更換了車廠給司機休息所用的床舖，去年8月甚至請了一名神道教人員到車廠進行潔淨法事並進行祝禱，但此後仍發生5宗同類事件，暫時找不到問題源頭。公司強調，會繼續不遺餘力確保乘客安全。（朝日新聞）