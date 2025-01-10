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馬斯克直播訪談德國極右黨魁　被指介入外國選舉 (19:50)

將於下屆特朗普政府領導「政府效率部」的美國富商馬斯克再次試探介入外國選舉的界線。他周四（9日）透過旗下社交平台X直播他與極右德國另類選擇黨（AfD）黨魁兼總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的視像對話，呼籲德國選民下月23日大選支持AfD。

德國總理朔爾茨領導的3黨執政「交通燈聯盟」上月因自民黨退出而瓦解，國會又通過不信任動議，大選需提前舉行。馬斯克在直播中形容魏德爾是「領導德國的主要候選人」，呼籲收看直播的觀眾應投票給AfD，「否則德國的情況將非常糟糕」。他在直播中亦再強調對反移民、反伊斯蘭的AfD的支持。他與魏德爾都認為，德國受到「瘋狂」能源政策、過度官僚主義和不受控的移民束縛，又將傳媒對AfD的態度，與德國納粹獨裁者希特勒對親猶太人意見的態度作比較。

魏德爾用流利英語感謝馬斯克相挺，並表示這是她10年來首度有機會在不受傳媒干擾下暢言。魏德爾一直認為主流傳媒對她有偏見。

美國史丹福大學網路政策中心（Cyber Policy Center）非常駐研究員Marietje Schaake表示，聽眾多寡是其次，重點是作為特朗普心腹，馬斯克為AfD提供一個有力平台和政治支持。她說：「馬斯克邀對方上節目會被看成特朗普表態支持，如此一來美國會與許多歐盟國家的政府相左。我們自二戰以來所熟知的跨大西洋關係即將發生巨變。」（半島電視台/CNN/衛報/ABC/路透社）

相關字詞﹕馬斯克 德國 另類選擇黨 編輯推介

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