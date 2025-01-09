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攝理教主鄭明析上訴遭最高法院駁回　性侵女信徒案維持囚17年 (17:56)

韓國攝理教教主鄭明析於2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒而遭檢控，韓國最高法院周四（9日）駁回其上訴，維持二審判囚17年的原判定讞，且須戴電子腳鐐15年。

韓聯社報道，鄭明析被控於2018年2月至2021年9月間，在忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地對一名香港女信徒共實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒。他遭以性侵和猥褻罪名提起公訴，一審和二審法院分別判處他有期徒刑23年和17年。

鄭明析一審的23年監禁判刑超過法院量刑委員會提出的量刑範圍，即有期徒刑4年至19年3個月。他二審遭判17年，戴電子腳鐐15年，禁止在兒童、青少年相關設施和殘障者福利設施就業10年。最高法院周四維持原判，法院認定二審在採納證據和判決中不存在法理上的誤解。法院認為，受害信徒因被精神控制，在心理上無法做出抵抗，認定鄭明析所涉罪名成立。

現年79歲的鄭明析於1982年創立愛天宣教會，之後改稱為基督教福音宣教會，又稱攝理教。他於2007年首次因性侵嫌疑被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但於2022年10月再次因性侵教友遭羈押。

串流平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》曾揭露數名韓國新興宗教領袖罪行，片中被視為「邪教」的4個新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注。（韓聯社/中央社）

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