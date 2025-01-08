英國麥當勞涉職場騷擾與歧視　遭逾700人入稟索償 (14:10)

利戴律師行代表多名現任與前任員工索償，他們在麥當勞工作時年齡均不足20歲。律師行在新聞稿中表示，他們的「當事人描述遭受歧視、恐同、種族主義、殘障歧視與騷擾的經歷」。律師行引述一名19歲匿名員工說：「我必須應付經理與其他工作人員的恐同言論……我的經理說，如果我沒有辦法應付，應該直接離職。」律師行又說，有一名年輕女員工聲稱多次被要求性交，亦有員工聲稱，有經理當值時不當觸摸年輕員工。

在英國廣播公司（BBC）2023年公開部分員工的指控後，英國暨愛爾蘭地區麥當勞的行政總裁麥克羅（Alistair Macrow）曾在國會一個委員會上表示，他「下定決心要根除這些行為」，公司已成立專家小組調查指控。麥克羅周二回應國會議員提問時說，眾原告人描述的指控內容「令人厭惡、不可接受，且是麥當勞所不容許的」。他又說，過去一年，單是涉嫌性騷擾而遭解僱的員工已有29人。

英國麥當勞是英國規模最大的僱主，旗下約有17萬名員工，其中許多是年輕勞工。（法新社）