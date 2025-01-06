馬斯克突轉軚炮轟法拉奇　促英國改革黨換領袖 (16:02)

自英國工黨去年7月上台以來，馬斯克就一直攻擊工黨和身兼英國首相的黨魁施紀賢，又大力讚揚在野極右英國改革黨和法拉奇，稱英國「絕對」需要英國改革黨，又稱只有民粹主義的英國改革黨能夠「拯救」英國。兩人最近還在特朗普的海湖莊園會面，其後法拉奇宣稱馬斯克可能會向他的政黨捐出巨款，惹來馬斯克插手英國政治的質疑。

不過，馬斯克周日突然調轉槍頭，在旗下社交平台X發帖指法拉奇沒有領導英國改革黨的能力，認為該黨需要新領袖，但沒有提供任何解釋。

在馬斯克貼文批評法拉奇前幾個小時前，法拉奇接受BBC節目訪問時還形容馬斯克為「朋友」。法拉奇回應馬斯克的最新言論時直言感到「意外」，相信這與馬斯克支持英國反移民和反穆斯林極右活動人士羅賓遜（Tommy Robinson）導致兩人產生分歧有關。

羅賓遜去年在一宗2021年的誹謗案敗訴，他在庭上承認藐視法庭，被判入獄18個月。馬斯克近日呼籲英國釋放羅賓遜，有消息指英國改革黨高層曾私下向特朗普團隊表示不滿，認為馬斯克公開呼籲釋放羅賓遜已經「越線」，英國《獨立報》引述消息稱，法拉奇就羅賓遜的問題向馬斯克施壓，成為馬斯克反面的導火線。（BBC/獨立報/彭博社）