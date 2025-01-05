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紐約開徵塞車費 美國首例 (21:41)

美國紐約市曼哈頓島下城和中城地區周日（5日）起開始徵收塞車費，成為美國首個開徵的區域。有共和黨議員已要求候任總統特朗普介入並終止這項計劃。特朗普是土生土長的紐約人，曾誓言一旦當選總統將停止這項計劃。

紐約大都會運輸署發佈公告說，塞車費徵收辦法從即日起開始實施，進入曼哈頓島第60街及以南擁堵減緩區的車輛將會被徵收塞車費，繁忙時段（周一至周五上午5點至晚上9點，周末上午9點至晚上9點）一般汽車收費9美元（70.2港元），非繁忙時段2.25美元（17.55港元）。

根據徵收方案，車輛每日只須在進入塞車減緩區時繳納一次塞車費，即可多次出入該區域。支付金額取決於車輛進入減緩區時是否處於交通高峰時段、車輛種類和擁堵費支付方式等。對於進入、駛離、穿過塞車減緩區或在其內行駛的紐約市的士和網約車，則由乘客支付金額較低的塞車費。

此外，低收入群體的車輛可以享受折扣，殘疾人或運送殘疾人的車輛、應急車輛、公共汽車和特種政府車輛則免徵塞車費。

紐約官方此前估計，加徵塞車費後，進入中央商務區的車輛數減少10%，區域內車輛行駛總里程數預計減少5%。

徵收塞車費預計每年可以為大都會運輸署帶來10億美元收入，從而為其高達150億美元的支出計劃提供資金，其中包括老舊地鐵和市郊鐵路改造等。

為減少推行阻力，紐約市塞車費徵收分三個階段實施。目前塞車費金額為應徵收金額的60%，在2028年初和2031年初將分別升至80%和100%。

紐約州立法機構2017年就塞車費方案提出動議，2019年批准實施。該方案在2023年7月得到聯邦政府批准，原計劃2024年6月底實施，一般汽車最少要付15美元。紐約州長胡楚爾在叫停該計劃後，2024年11月推出調整後的塞車費實施方案。

（法新社／彭博社）

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