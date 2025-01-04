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FBI：Tesla車爆炸涉案特種兵疑患創傷後遺症　非針對特朗普施恐襲 (13:56)

美國調查人員周五（3日）表示，拉斯維加斯特朗普國際酒店外一輛Tesla Cybertruck爆炸案，相信是車內現役特種兵患創傷後壓力症候群（PTSD）而自殺，而他手機內的信息指今次不是恐怖襲擊，而是要轟動地表達信息。

車內死者、37歲的利費爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）是俗稱「綠色貝雷帽」的美國陸軍特種部隊成員，元旦當天他在這輛租來的Tesla電動農夫車內舉槍自戕，隨後這輛載有大量煙花和燃料的汽車發生猛烈爆炸，除了利費爾斯貝格死亡，另有7人受傷。

聯邦調查局（FBI）特別探員埃文斯（Spencer Evans）周五在記者會說：「雖然本案比一般更受關注且聳人聽聞，但到頭來這似乎是一宗自殺悲劇，涉及一名身受PTSD等問題困擾、功勳卓著的資深軍人。」

調查人員表示，他們仍在檢視利費爾斯貝格的電子設備，至今在其手機中發現一些相信是他所寫的信件或短箋，當中提到今次不是恐怖襲擊，稱國家正埋向「崩塌」，而美國人只關注壯觀和暴力的事，「有什麼比起透過以煙花和爆炸物製造的噱頭更能令我的信息傳播？」他說，現在發動爆炸是因為要釋放之前殺人所帶來的心理負擔。

埃文斯說，爆炸雖是在特朗普的酒店外發生，但看不到利費爾斯貝格對特朗普或共和黨懷有敵意，相信是他的個人或家庭事宜導致事件發生。美媒《The Daily Beast》引述與利費爾斯貝格家人談過的高級執法人員稱，利費爾斯貝格在剛過去的大選中票投特朗普。（法新社/紐約時報/華盛頓郵報/BBC）

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