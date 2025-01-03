特朗普酒店外Tesla車爆炸　特種部隊成員所為　車內自轟亡 (15:06)

該輛Tesla Cybertruck周三在特朗普國際酒店正門停下不久，即發生爆炸。執法人員證實租下該車的男子是來自科羅拉多州的美國特種部隊現役軍人利費爾斯貝格（Matthew Livelsberger，前譯萊韋爾斯貝格），現年37歲。美國陸軍發表聲明，證實利費爾斯貝格服役於俗稱「綠色貝雷帽」（Green Berets）的美國陸軍特種部隊，生前駐留德國，事發時正休假回國。

調查發現，利費爾斯貝格駕駛的電動農夫車內裝有煙花、油料和燃料混合物，車內又發現兩支半自動手槍，都是利費爾斯貝格於上月30日合法購得，當局同時在車內檢獲軍人證件、護照、iPhone手機和信用卡。警方表示，車上死者頭部有槍傷，相信是爆炸前自轟。

調查人員視本案可能為恐怖主義行徑，但聯邦調查局（FBI）稱暫時還未清楚疑犯的犯案動機，亦稱暫未有證據顯示今次事件與同日的新奧爾良恐襲案有關，相信他是單獨行事。（法新社/路透社/中央社）