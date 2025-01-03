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韓公調處：暫停執行尹錫悅逮捕令【短片】 (12:43)

韓公調處到總統官邸執行尹錫悅逮捕令（法新社片段）

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今日（3日）到總統官邸，執行總統尹錫悅的逮捕令，遭到總統警衛處拒絕進入官邸。

【12:43】公調處表示，由於對峙持續，於當地時間下午1時30分（香港時間下午12時30分）暫停執行尹錫悅的逮捕令。公調處及警方執行逮捕令的人員隨後離開總統官邸。公調處稱，對於尹錫悅不回應法律程序的態度深表遺憾，會檢視下一步如何行動。（韓聯社／央視）

【10:13】公調處成功突破總統官邸內第一、二道防線，並展示逮捕令及搜查令，但總統警衛處處長拒絕讓公調處再進入總統官邸大樓內搜查，雙方對峙。

韓聯社報道，阻攔公調處人員的是負責官邸警衛的陸軍首都防衛司令部第55警衛隊。55警衛隊由總統警衛處管理，在官邸內部負責執行外圍警衛任務。

【09:00】公調處調查小組30人及120名警方調查人員，於當地時間今早約7時21分抵達位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，與疑為首都防衛司令部的官邸士兵對峙，至8時許清理路障後進入官邸範圍。尹錫悅的律師表示，公調處執行非法、無效的逮捕令是違法，將採取法律措施應對。

現場有約1200名尹錫悅支持者在總統官邸外聚集聲援。警方部署2700餘名警員應對可能爆發的衝突，並派出135輛警方車輛，在總統官邸周邊排成長長車龍，方便控制現場，造成附近交通擠塞。（韓聯社/新華社）

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