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韓國空難｜專家：跑道尾障礙物或屬奪命元兇 (12:36)

韓國濟州航空客機周日（12月29日）降落全羅南道務安機場時發生空難，釀成179名乘客及機組人員死亡。當局今日（12月31日）稱，其中174具遺骸已確定身分，正努力確認餘下5具遺骸的身分。美國國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局（FAA）和波音公司的專家已抵達現場參與調查。務安機場將關閉至明年1月7日，何時重開需視乎後續情況。

路透社報道，調查小組除了調查鳥擊、客機控制系統問題、機師是否過急降落外，設於務安機場跑道盡頭、屬輔助降落系統一部分的石屎障礙物航向台（localizer）也是調查重點。雖然韓國官員稱歐美很多機場的跑道有類似情況，但不少外國專家認為該個障礙物是造成如此嚴重傷亡的元兇。

英國廣播公司（BBC）引述航空安全專家David Learmount表示，客機當時因起落架未能落下，以機腹擦地在跑道滑行，機身其實未有太大損毁，但卻撞上該個石屎障礙物，釀成大爆炸。他說：「如果不是那個障礙物，相信飛機會滑行至停下，機上全員也可能生還。」

另外，對於韓官員稱該障礙物位處跑道盡頭以外約250米，美國航空顧問公司Safety Operating Systems的行政總裁John Cox稱，跑道盡頭300米內若有堅固障礙物，就是設計不符標準。（韓聯社/路透社/BBC/央視）

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