韓國空難｜濟州航空客機降落失事　逾120人喪生兩人獲救　機體斷兩截起火　起因疑鳥擊 (16:05)

【16:05】韓聯社報道，韓國務安機場客機失事，機上至少124人遇難，2人獲救。消防部門推測機上大部分人或已死亡。
【14:01】韓聯社報道，韓國務安機場客機失事，遇難人數增至120人。
【13:20】韓聯社報道，全羅南道務安國際機場今早（29日）發生墜機事故，消防部門推測機上大部分人遇難。全南消防本部在務安機場航廈面向乘客家屬發布消息稱，本部推測，除了獲救的兩人之外，機上大部分人已經遇難。機體與圍牆相撞後，機上許多乘客被甩出機外。機身大面積損毁，目前遇難者身份難以確認。對於事故原因，本部推測稱，事故疑因鳥擊造成。截至當地時間12時50分，消防部門發現85具遺體。
機場方面表示，據了解，濟州航空航班編號為7C2216的客機，機型是波音737-800，該客機因起落架故障準備以機腹著陸，在過程中發生事故。該客機從泰國曼谷起飛，原計劃於當地時間上午8點30分抵達韓國務安機場。該客機準備在務安機場1號跑道降落時發現無法正常著陸而復飛，於第二次嘗試著陸時墜毁。
現場工作人員稱，該客機在跑道末端仍然未能減速，撞倒機場周邊構築物後起火。有迹象顯示，該客機因起落架無法正常放下而嘗試機腹著陸，起落架故障的原因暫被推定為鳥擊。
【11:20】央視報道，韓國務安機場客機降落起火事故死亡人數升至62人。
【11:00】韓聯社報道，韓國務安機場客機降落起火至少造成47人遇難。客機機體大部分燒毁，傷亡人員恐將增多。據消防部門消息，從泰國曼谷出發的濟州航空7C2216航班於韓國時間今日（29日）上午9時許在務安機場著陸時脫離跑道，撞上圍牆，導致機體斷成兩截並起火。該客機機型為波音737-800，共載有181人，其中乘客175人（韓籍173人、泰籍2人），機組人員6人。
除了機體尾部之外，其餘部分幾乎燒毁。消防部門於韓國時間早上9時46分許完成初期滅火工作，11時10分左右營救出兩名傷者（其中1人為機組人員），二人無生命危險。消防部門在機體尾部發現部分遺體。
【09:50】韓國濟州航空7C2216航班客機當地時間今晨（29日）約9時在全羅南道務安機場降落時衝出跑道，和機場圍欄等物發生碰撞後起火。截至香港時間早上9時30分，28人喪生。據悉機上共有181人，客機從泰國曼谷起飛。韓國消防廳表示，已初步滅火，正在全力救援客機尾翼處的乘客。初步確認，客機上沒有中國籍乘客。（韓聯社/央視新聞）［央視微博片段］