韓國空難｜濟州航空客機降落失事　逾120人喪生兩人獲救　機體斷兩截起火　起因疑鳥擊 (16:05)

【16:05】韓聯社報道，韓國務安機場客機失事，機上至少124人遇難，2人獲救。消防部門推測機上大部分人或已死亡。

【14:01】韓聯社報道，韓國務安機場客機失事，遇難人數增至120人。

【13:20】韓聯社報道，全羅南道務安國際機場今早（29日）發生墜機事故，消防部門推測機上大部分人遇難。全南消防本部在務安機場航廈面向乘客家屬發布消息稱，本部推測，除了獲救的兩人之外，機上大部分人已經遇難。機體與圍牆相撞後，機上許多乘客被甩出機外。機身大面積損毁，目前遇難者身份難以確認。對於事故原因，本部推測稱，事故疑因鳥擊造成。截至當地時間12時50分，消防部門發現85具遺體。

機場方面表示，據了解，濟州航空航班編號為7C2216的客機，機型是波音737-800，該客機因起落架故障準備以機腹著陸，在過程中發生事故。該客機從泰國曼谷起飛，原計劃於當地時間上午8點30分抵達韓國務安機場。該客機準備在務安機場1號跑道降落時發現無法正常著陸而復飛，於第二次嘗試著陸時墜毁。

現場工作人員稱，該客機在跑道末端仍然未能減速，撞倒機場周邊構築物後起火。有迹象顯示，該客機因起落架無法正常放下而嘗試機腹著陸，起落架故障的原因暫被推定為鳥擊。

【12:30】韓聯社報道，韓國務安機場客機失事，遇難人數增至85人。