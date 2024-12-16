韓憲法法院12月27日舉行尹錫悅彈劾案首場聽證會 (13:33)

另外，戒嚴事件合作偵查本部今日派人向總統辦公室遞交要求尹錫悅出席調查的傳召書，但辦公室以尹錫悅已經停職為由，拒絕合作。偵查本部隨後再派人到尹錫悅住處遞交傳召書。

【09:38】韓國憲法法院今日（16日）上午將就總統尹錫悅的彈劾案舉行首次會議，討論並決定審理時間表和證據調查程序。韓國「12月3日緊急戒嚴事件」合作偵查本部今日亦表示，將向總統辦公室發送傳喚尹錫悅的到案要求書。

韓聯社報道，由韓國警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處、國防部調查本部組建的戒嚴事件合作偵查本部，認為尹錫悅涉嫌發動內亂和濫用職權，計劃要求他周三（18日）到案。

執政黨黨魁韓東勳辭職

執政黨國民力量的黨魁韓東勳今早則宣布辭任黨魁。他稱，隨着黨內最高委員會委員辭職，委員會職能崩潰，他作為黨魁已無法正常履行職務。他並向因為戒嚴而遭受痛苦的全體國民致歉，稱「之前千方百計尋找彈劾以外讓國家好起來的方法，最終沒成功，這是我的不足所致」。

另外，朝鮮朝中社今日報道了韓國國會表決通過彈劾尹錫悅的消息，形容尹錫悅是傀儡，對彈劾案獲通過深感害怕，又報道彈劾案獲通過後，首爾、釜山、大田等韓國主要城市民眾紛紛上街歡呼。（朝中社／韓聯社）