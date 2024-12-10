韓國檢方提請法院批捕金龍顯　指涉與尹錫悅合謀發動內亂 (11:55)

韓聯社：金龍顯放棄批捕前審查

韓聯社今（10日）報道，據了解，金龍顯通過律師發表立場，表明將放棄批捕前審查。這代表首爾中央地方法院可能僅對檢方提交的證據資料進行書面審查，或在僅有檢方代表出席的情況下進行審查，今天晚些時候或明日凌晨決定是否予以批捕。金龍顯就給國民造成極大不安和不便深表歉意，稱此次事件的所有責任由他一人承擔，官兵們只是忠實執行他下達的命令和任務，但願他們能被妥善對待。

金龍顯被指控涉嫌負責內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權利罪。韓聯社報道，據悉，檢方在提請批准逮捕書上明示金龍顯涉嫌與尹錫悅、陸軍參謀總長樸安洙、陸軍特戰司令郭種根、國軍防諜司令部司令呂寅兄、首都防衛司令部司令李鎮雨和警察廳廳長趙志浩等人合謀，以擾亂國家憲法為目的發起暴動。檢方還指控金龍顯涉嫌建議尹錫悅宣佈違憲、違法的戒嚴，並指示其下屬向國會和中央選舉管理委員會投入兵力等，以阻礙國會正常履行職能。

檢方認為，內亂罪屬於刑罰可至死刑的重罪，且金龍顯有潛逃及毁滅證據之虞，因此提請法院批准逮捕。法院將於周二（10日）對金龍顯進行逮捕必要性審查，其後公布結果。（韓聯社）