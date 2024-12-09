韓聯社：韓法務部禁止尹錫悅出境 (15:01)

【14:25】韓聯社報道，韓國警方考慮對總統尹錫悅採取禁止出境措施。此外，韓國警方對尹錫悅等11名涉戒嚴人員立案調查。

負責偵辦「12·3緊急戒嚴事件」的韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團團長禹鍾壽今日（9日）說，警方將按相關法律和原則進行調查，不為戒嚴事件調查對象設限。被問及會否緊急拘留尹錫悅，禹鍾壽表示若符合要件，可依法進行緊急拘留，但必須考量相關要件是否具備；根據規定，若疑犯有可能被判處死刑、無期徒刑以及3年以上的長期徒刑或可被處以監禁的罪行，且「有逃逸或毁滅證據之嫌」、但情況緊急來不及請求法官簽發拘留證時，可以實施緊急拘留。

目前警方對戒嚴案核心嫌疑人、前國防部長官金龍顯、前行政安全部長官李祥敏、前國軍防諜司令部司令呂寅兄，以及被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長樸安洙等人採取緊急禁止出境措施。另外，偵查團仍在考慮對作為嫌疑人被立案的警察廳廳長趙志浩、首爾警察廳廳長金峰埴等人採取禁止出境措施。

截至昨日（8日），警方對金龍顯的辦公室、官邸及私宅等處進行查抄，並正在對中央選舉管理委員會、國防部等單位的相關人員進行調查。禹鍾壽稱，本月4日至6日，警方共接到有關戒嚴事件的5封舉報信。（韓聯社）