澳洲墨爾本猶太教堂遭縱火　總理譴責反猶主義 (14:58)

事發在墨爾本的阿達斯以色列猶太教堂（Adass Israel Synagogue），當地時間清晨4時10分左右起火。警方引述事發時正進入教堂的目擊者表示，看到兩名戴口罩的人向教堂潑灑疑似易燃物料，然後教堂就陷入火海。涉事猶太教堂的高層成員克萊因（Benjamin Klein）說，起火時數名信徒正坐在教堂內禱告，如果襲擊遲幾小時發生，現場就會有數以百計信眾。他表示，事發時火勢猛烈，教堂內部幾乎全毁。他又透露，教堂在過去12個月內因安全關注而加強保安，但拒絕披露更多細節。在1995年，該教堂也曾遭縱火。

警方表示，初步相信今次事件是縱火，涉事教堂被刻意襲擊，正調查原因，當局亦已加強巡邏追查涉事穿深色衣服的兩名縱火者下落。阿爾巴尼斯發表聲明譴責襲擊，說：「在宗教場所發生這種暴力、脅迫與破壞，是種暴行……這種攻擊行為顯然目的要在社區中製造恐懼。」他表示，他對反猶主義「零容忍」，「澳洲絕對不容」反猶主義。路透社報道，自去年10月以色列和哈馬斯爆發戰爭以來，澳洲的反猶事故有增加趨勢。（法新社/路透社）