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（韓國戒嚴）韓戒嚴司令部6項公布 華使館籲在韓公民加強安全防範 (23:43)

當地時間12月3日晚上，韓國戒嚴司令部發布了第1號戒嚴令。

韓國戒嚴司令部稱，為了保護國民安全，將於2024年12月3日23時在大韓民國全境公布以下事項：

1). 禁止國會和地方議會、政黨的活動和政治結社、集會、示威等一切政治活動。

2). 禁止否定自由民主主義體製或企圖顛覆的一切行為，禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動。

3). 所有的言論和出版都受戒嚴司令部的控制。

4). 禁止造成社會混亂的罷工、怠工、集會行為。

5). 包括實習和住院醫師在內的所有正在罷工或離開崗位的醫護人員在48小時內回到本職工作，如果違反，將根據戒嚴法進行處罰。

6). 除了反國勢力等體制顛覆勢力外，一般國民將盡量減少日常生活的不便。

對於違反上述戒嚴令者，可以根據大韓民國戒嚴法第9條（戒嚴司令官特別措施權），在沒有逮捕令的情況下進行逮捕、拘禁、扣押搜查，並根據戒嚴法第14條（懲罰）進行處罰。

因應韓國戒嚴令，中國駐韓國大使館周二晚上發文提醒在韓中國公民加強安全防範，並提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發布的政令。如遇緊急安全狀況，可撥打以下求救電話：

犯罪警報：112；

火災、事故與救援：119；

緊急醫療服務：1339；

外交部全球領事保護與緊急服務專線：+86-10-12308；

中國駐韓國大使館領事保護與協助電話： +82-2-755-0572；

領事保護與協助信箱：seoul_lb@csm.mfa.gov.cn；

駐釜山總領事館領事保護與協助電話：+82-10-8519-8748；

駐光州總領事館領事保護與協助電話：+82-62-361-8880；

駐濟州總領事館領事保護與協助電話：+82-64-722-8802。

（央視新聞）

相關字詞﹕韓國戒嚴；中國使館；戒嚴令

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