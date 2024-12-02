菲稱俄攻擊潛艇現身南海　小馬可斯：非常令人憂慮 (16:32)

《每日問詢報》引述多名軍方消息人士報道，那艘俄羅斯海軍「烏法」（Ufa）號基洛級柴油動力潛艇，上周四首次在西民都洛省（Occidental Mindoro）以西148公里的菲律賓專屬經濟區內出沒。報道稱，當局指潛艇從馬來西亞進入南海，緩慢北行期間沒有下潛，直至周末仍身處菲律賓領海之外。

菲律賓武裝部隊中午發表聲明確認，該艘俄羅斯攻擊潛艇「烏法490」號（Ufa 490）11月28日出現在西菲律賓海，菲律賓即予以「監察和處理情况，確保菲律賓海域安全」，出動「黎剎」號（BRP Jose Rizal）巡防艦，用無線電與之溝通，並獲確認潛艇身分、船員數量和航行意圖，對方報稱待天氣情況好轉後，就會駛向俄羅斯海參崴。

小馬可斯回應記者提問時說：「那非常令人憂慮。西菲律賓海、菲律賓專屬經濟區是我們的底線，任何入侵都非常令人憂慮。」俄羅斯駐菲律賓大使館沒有回應路透社查詢。（每日問詢報／路透社）