以黎停火第三天　以軍空襲真主黨火箭發射器 (12:14)

真主黨領袖卡西姆則在停火協議生效後首次發表講話，稱會同黎巴嫩軍方緊密協調，履行協議。他亦形容真主黨在今輪戰事取得重大勝利，成功阻止了以色列摧毁真主黨和抵抗力量的企圖，超越了2006年與以軍的衝突。（法新社）

לפני זמן קצר זוהתה פעילות טרור ותנועה של משגר רקטות נייד אשר שייך לארגון חזבאללה בדרום לבנון.

האיום סוכל באמצעות תקיפה של כלי טיס של חיל האוויר.



צה"ל פרוס בדרום לבנון, ופועל להסרת איום שמסכן את מדינת ישראל ומהווה הפרה של הסכם הפסקת האש>> pic.twitter.com/rLcstmnk68— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 29, 2024