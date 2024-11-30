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以黎停火第三天　以軍空襲真主黨火箭發射器 (12:14)

以色列和黎巴嫩真主黨停火協議生效第三日，以軍周五（29日）稱發現真主黨在黎巴嫩南部有恐怖活動，以及移動式火箭發射器有動靜，故此施以空襲炸毁，消除威脅。以色列強調，即使停火，亦會繼續採取行動應對任何威脅。以軍並於黎南實施宵禁，禁止黎巴嫩居民在距以黎邊境約30公里的利塔尼河（Litani River）活動。

真主黨領袖卡西姆則在停火協議生效後首次發表講話，稱會同黎巴嫩軍方緊密協調，履行協議。他亦形容真主黨在今輪戰事取得重大勝利，成功阻止了以色列摧毁真主黨和抵抗力量的企圖，超越了2006年與以軍的衝突。（法新社）

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