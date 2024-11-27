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巴西警方報告揭博索納羅涉策動軍事政變 (13:11)

巴西聯邦警察長達884頁的調查報告周二（26日）公開，當中詳細披露前任總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在2022年輸掉大選後，如何差點成功策動軍事政變的證據。

這份聯邦警察向最高法院提交的最終報告是調查近2年的結果，從搜查令、電話監聽、財務紀錄以至認罪協議證詞等蒐集到的證據，指博索納羅領導共謀犯罪，報告由最高法院解封。報告稱：「至少自2019年起，在他擔任總統的剩餘任期期間，博索納羅就與其他官員合作，有效地策劃、指示與執行旨在廢除民主法治的具體行為。」警方也發現，根據同謀之間的對話與在總統官邸召開的不只一次會議，博索納羅對刺殺當時總統當選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和其競選拍檔的計劃「完全知情」。

報告引用8大證據，支持對博索納羅提出涉嫌發動未遂政變的正式指控，包括他在2022年12月與武裝部隊最高指揮官會面，向他們提出政變計劃並要求他們加入。警方稱，調查顯示陸軍與空軍司令拒絕合謀，海軍司令、現已退役的海軍上將桑托斯（Almir Garnier Santos）則支持。桑托斯是警方上周正式指控涉及策劃政變的37人之一，其他大多是退役軍官，但亦有現役軍官。國家總檢察長戈內特（Paulo Gonet）正研究是否正式起訴博索納羅和其同謀。

博索納羅至今否認控罪。他周一在首都巴西利亞向記者表示，他從未討論過政變。警方對博索納羅提出的正式指控，對他參選2026年總統的計劃造成打擊。（路透社/中央社）

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