以色列安全內閣批准與真主黨停火協議 (03:12)

內塔尼亞胡表示，安全內閣已批准停火協議，稍後將交全體內閣表決。他說，根據停火協議，真主黨任何試圖重新武裝的行為都將被視為違反協議。他強調，如果真主黨違約，以色列將採取嚴厲回應。他補充說：「如果真主黨破壞協議，我們將予以打擊。」

綜合美聯社、路透社、美國有線新聞網絡（CNN）等媒體報道，該項獲美國支持的停火協議，內容包括在60天內黎真主黨撤至利塔尼河以北、以軍撤出黎南部、在黎南部部署黎政府軍等。同時，各方同意成立一個包括法國在內五國組成的委員會，由美國擔任主席，以監督停火。

去年10月7日以哈戰爭爆發，翌日開始真主黨幾乎每天在邊境向以色列發射導彈等攻擊，以聲援哈馬斯。由於攻擊不斷，以色列北部邊境城鎮約6萬居民撤離，以色列除了空襲真主黨據點還擊，兩個月前更加強轟炸，上月還展開地面戰，稱要讓以色列居民安全返回家園。連串攻擊已殺死許多真主黨高層，包括領袖納斯魯拉。兩方持續逾一年的戰鬥，在黎巴嫩造成逾3500人死亡，約100萬人流離失所，以色列則有近百名平民和士兵死亡。

（路透社）