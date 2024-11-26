與俄緊張關係加劇　德擬推App供民眾查閱防空設施位置 (15:47)

內政部發言人在記者會上表示，這份防空設施清單將包括地下鐵路站和停車場，以及國營建築和私人物業，當局計劃建立一個數碼目錄，以便民眾能夠通過即將推出的手機應用程式，快速找到最接近的防空設施和緊急庇護所位置。發言人又表示，將鼓勵民眾在家中建立具保護性的避難所，例如改裝地庫和車庫。

發言人表示，高層官員在今年6月舉行的會議上就今次計劃的重點達成一致，目前有一個專門小組正研究細節。發言人拒絕透露當局的具體時間表，強調這是一個「大型項目」，涉及民防和災難援助辦公室等其他部門，需要「一些時間」完成。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科可能將其他北約成員國作為目標的擔憂加劇。德國情報首長今年10月曾警告，俄羅斯很可能在2030年前具備對北約發動攻擊的能力。俄羅斯總統普京上周警告稱，烏克蘭衝突已具有「全球」戰爭的特徵，並威脅可能會對西方國家發動攻擊。

擁有8300萬人口的德國，全國目前仍有579個防空設施，大多數建於二戰和冷戰時期，能夠容納48萬人，但遠少於之前約2000個防空設施。德國的民防組織一直呼籲加快擴建庇護所，包括建設能在短時間內容納多達5000人的設施。（法新社/路透社）