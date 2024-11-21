美再否決加沙停火決議草案　中方：粉碎了加沙民眾一線生機 (09:39)

今次是以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯衝突爆發以來，美國在安理會第六次行使否決權，否決停火決議草案。傅聰表示，「美國獨家使用否決權，粉碎了加沙民眾活下去的一線生機」，現在加沙已有近4.4萬人喪生，「美國還是毫不猶豫地使用了否決權，到底還要再死多少人，才能讓他們從裝睡中醒來？」

傅聰重申，中方呼籲美國認真對待作為安理會常任理事國的責任，不再消極迴避，不再刻意拖延，拿出對歷史負責的態度，支持安理會為停火採取一切必要行動。

而在巴西進行國事訪問的中國國家主席習近平，與巴西總統盧拉會晤後表示，中巴對加沙衝突持續擴散深感憂慮，呼籲盡快實現停火止戰，落實「兩國方案」，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題努力。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，美國只會支持包括釋放人質協議的停火草案，「只有釋放人質才能帶來持久停戰，這兩個急切目標緊緊相扣」。（新華社/路透社）