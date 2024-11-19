波羅的海兩海底電纜疑遭蓄意破壞　芬蘭德國調查 (17:53)

歐洲波羅的海兩條海底光纖通訊電纜斷裂，包括一條連接芬蘭和德國的主要纜線，兩國懷疑電纜遭人蓄意破壞，對此「深表關注」，正調查幕後黑手。

國營芬蘭網絡和電訊公司Cinia周一（18日）表示，連接芬蘭首都赫爾辛基和德國北部羅斯托克（Rostock）、長1173公里的海底通訊電纜「C-Lion1」，在香港時間周一早上10時停止運作。瑞典Telia集團旗下立陶宛公司Telia Lietuva表示，立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland Island）之間一條長218公里的海底電纜，在香港時間周日下午4時左右亦停止服務。美國有線新聞網絡（CNN）報道，兩條電纜被截斷的位置相距約100公里。

芬蘭和德國外長在聯合聲明中表示，初步調查幾乎肯定該條芬蘭唯一一條直接連接歐洲中部的電纜斷裂是由外力造成，對此「深感擔憂」，正展開調查。聯合聲明指出，歐洲安全不只受俄羅斯入侵烏克蘭的戰事威脅，也受「惡意行為者的『混合戰』（hybrid warfare）」威脅，但聲明並未點名哪個國家所為。

Cinia行政總裁克納皮拉（Ari-Jussi Knaapila）在記者會上表示，一艘維修船已出發到場展開修復工作，稱這類工程一般要5至15日完成。（金融時報/CNN/中央社）