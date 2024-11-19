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G20峰會啟動「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」　應對氣候變化未有突破 (16:54)

周一（18日）起一連兩天在巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）峰會，首天發表聯合聲明，強調加沙和烏克蘭戰爭造成的苦難，並啟動「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」，幫助窮國克服飢餓和貧困危機，但在應對氣候變化上未有突破，沒提及誰為氣候融資出錢。

G20領導人就不斷升級的俄烏戰爭達成狹義共識，重點關注「人類苦難」及戰爭帶來的經濟影響。G20領袖在聯合聲明中表示，他們「歡迎所有支持烏克蘭實現全面、公正及持久和平的相關建設性倡議」，並與去年峰會一樣，譴責了「威脅或使用武力尋求領土擴張 」，但沒提及俄羅斯的侵略行為。

聯合聲明也提到深切關注「加沙災難性人道主義情况」，緊急呼籲為平民提供更多援助和保護，並指出應按美國提出的聯合國決議，在加沙實現永久停火，以換取哈馬斯釋放所有人質。聲明也呼籲以色列與黎巴嫩真主黨停火，使民眾安全返回「藍線」兩邊的家園。「藍線」為分隔以黎武裝部隊的邊界。

不過，在應對氣候變化上，各國領導人一致認為，全球必須在現時於阿塞拜疆舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）周五結束前達成協議，確定富裕國家應向較貧窮的發展中國家提供多少資金的新財政目標，稱需要「從各方大幅增加氣候融資規模，從數十億美元增至數萬億美元」，但沒說明由誰提供資金。（路透社/法新社/中央社）

相關字詞﹕G20峰會 加沙 烏克蘭 編輯推介

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