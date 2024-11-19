聯合國近百貨車加沙被劫　UNRWA：以方突要求改路線未及準備 (14:32)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）周一（18日）表示，旗下一支在加沙運作的大型車隊，上周六（16日）前往發放救濟物資時遭武裝人員截劫，部分司機被槍擊，近百架貨車的物資被洗劫，是以哈爆發戰事以來最大宗同類事件。

UNRWA的聲明表示，該支為數109架貨車的車隊，上周六進入加沙南部的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）關口前往發放物資期間，被一批武裝分子截停，部分貨車被射破車胎，司機被指嚇卸貨，結果98架貨車被洗劫，部分損毁嚴重，只有11架貨車抵達目的地。

UNRWA稱，該支車隊原本周日（17日）進入加沙，但發言人沃特里奇（Louise Wateridge）向《紐約時報》表示，以軍上周六突然要車隊提早進入加沙，並以另一條陌生路徑前往目的地，通知時間只有30分鐘，車隊在未有足夠時間作安全準備下冒險出發，結果出事。

目前尚未知道事件由哪方負責。以色列過往指控巴勒斯坦武裝分子哈馬斯劫走物資作己用，而聯合國早前表示，過去數周加沙南部地區的有勢力家族，涉嫌進行一連串掠奪物資事件。以軍和哈馬斯暫時未回應事件。加沙內政部隨後表示，當局在跟進行動中殺死20名涉事的「幫派成員」。（紐約時報/衛報）