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美漢涉盜12萬個比特幣　認洗錢判囚5年 (16:35)

現年35歲的美國男子李赫登斯泰（Ilya Lichtenstein）涉嫌於2016年在妻子協助下，入侵總部設於香港的加密貨幣交易平台Bitfinex，偷取近12萬個比特幣。兩人在2022年被捕，李赫登斯泰去年承認利用從平台竊取資金洗錢控罪，周四（14日）被判囚5年。其妻摩根（Heather Morgan）去年承認一項合謀洗錢罪，下周一（18日）判刑。

李赫登斯泰在俄羅斯出生，於美國成長。他被指利用黑客工具盜取比特幣，然後尋求其妻摩根協助洗錢。司法部指他們採用多種複雜的洗錢技術，包括採用虛構身分、將資金換成不同的加密貨幣及購買金幣。

英美傳媒報道，兩人偷取比特幣時，該批比特幣市值7100萬美元（約5.5億港元）。6年後他們被捕時，其價值已增至超過45億美元（約351億港元），如今價值更是這價格的兩倍多。

當局後來追回價值36億美元的資產，副司法部長摩納哥（Lisa Monaco）當時表示這是司法部歷來最大筆的金融扣押。李赫登斯泰2022年2月落網後一直繫獄，司法部稱，李赫登斯泰服刑5年後，要再被監管3年。當局表示，李赫登斯泰表現出悔意，並表明希望在服刑後利用自己的黑客技術協助打擊網絡罪行。（紐約郵報/BBC）

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