研究：2022年全球糖尿成人患者逾8億　比例30年間增倍 (18:46)

這項研究是建基於過千個涉及逾1.4億人的研究，亦是首個包含所有國家及地區病例流行程度及治療比率的全球分析。這項研究顯示，全球18歲或以上人士患糖尿病比例從1990年的7%增至2022年的14%。

研究人員分析數據發現，太平洋島國、加勒比海地區、中東、北非、巴基斯坦和馬來西亞的人均糖尿病患病率最高，有超過25%。不過部分富裕國如日本、加拿大，或法國等，其糖尿病患病率維持不變甚至下降。

此外報告又估計， 在2022年近六成、即4.45億名年逾30歲糖尿病患者並沒接受治療，單是印度就佔近三分之一，研究作者之一、喀麥隆的雅溫得第一大學教授姆巴尼亞（Jean Claude Mbanya）稱，在撒哈拉以南非洲地區，僅5%至10%患者有接受治療，稱大量患者面臨嚴重併發症風險。（路透社/中央社/金融時報）