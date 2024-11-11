日本國民黨黨魁玉木雄一郎被揭婚外情　道歉否認請辭望彌補 (14:45)

日本今日（11日）選出新首相之際，被視為將在未來一屆國會地位舉足輕重的國民民主黨黨魁玉木雄一郎，今晨被雜誌踢爆與前寫真女星偷情，他召開記者會坦承偷情並向公眾道歉。外界關注玉木會否辭去黨魁一職。玉木否認將辭去議員職務，稱會腳踏實地工作來彌補，表示希望能繼續擔任黨魁，獲同黨議員同意。
《Smart FLASH》周刊今晨在電子版圖文並茂爆料，標題是《與前寫真女星隱密不倫幽會和在當地酒店偷情》，指出55歲的玉木與前寫真女星偷情。玉木所屬的「香川縣第2區」包含高松市，而其39歲偷情對象小泉美雪正是高松市的「觀光大使」。報道指出，兩人7月起開始交往，時常出入高松市的酒店，10月被拍到前後腳進出東京的酒吧。報道稱，小泉曾出現在玉木的籌款聚會和街頭演說，雙方亦曾與其他人合照。《Smart FLASH》曾向小泉美雪求證，對方起初否認與玉木交往，但後來承認曾一起進餐，當被問到涉及酒店的更多細節時，小泉拒絕回答，稱是私人事務。
玉木在上月底舉行的眾議院選舉中，率領國民民主黨由原本的7席大增為28席，成為「關鍵少數」政黨，備受矚目，預計未來日本政府將要與國民民主黨合作通過法案。眾議院下午將召開特別會議選出新首相，玉木與首相石破茂今晨舉行黨主席會談後，隨即召開臨時記者會回應事件。
玉木會上低頭致歉，表示造成了嚴重紛擾，說：「今早被報道的內容大致屬實。不僅是對我家人，對於全國對我寄予期待的人，我由衷致歉。真的很抱歉。」他續稱：「我已向家人，尤其是向我妻子如實相告，被妻子狠狠地斥責說在這麼重要的時期被報道此事，究竟在幹什麼。我再如何謝罪也無法被（妻子）原諒，但我還是會持續謝罪的。」至於偷情的理由，玉木說「都是因為我心理太脆弱」。
對於會否引咎辭職，玉木表示，「將聽取（黨內）伙伴意見」，並說：「如果能被原諒的話，希望身為議員，好好工作，以回應大家的期待。」報道說，國民民主黨內部目前還沒出現要求玉木下台的聲音，預料玉木可保住黨主席職位。（中央社/Smart FLASH）