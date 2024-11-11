日本國民黨黨魁玉木雄一郎被揭婚外情　道歉否認請辭望彌補 (14:45)

《Smart FLASH》周刊今晨在電子版圖文並茂爆料，標題是《與前寫真女星隱密不倫幽會和在當地酒店偷情》，指出55歲的玉木與前寫真女星偷情。玉木所屬的「香川縣第2區」包含高松市，而其39歲偷情對象小泉美雪正是高松市的「觀光大使」。報道指出，兩人7月起開始交往，時常出入高松市的酒店，10月被拍到前後腳進出東京的酒吧。報道稱，小泉曾出現在玉木的籌款聚會和街頭演說，雙方亦曾與其他人合照。《Smart FLASH》曾向小泉美雪求證，對方起初否認與玉木交往，但後來承認曾一起進餐，當被問到涉及酒店的更多細節時，小泉拒絕回答，稱是私人事務。

玉木在上月底舉行的眾議院選舉中，率領國民民主黨由原本的7席大增為28席，成為「關鍵少數」政黨，備受矚目，預計未來日本政府將要與國民民主黨合作通過法案。眾議院下午將召開特別會議選出新首相，玉木與首相石破茂今晨舉行黨主席會談後，隨即召開臨時記者會回應事件。

玉木會上低頭致歉，表示造成了嚴重紛擾，說：「今早被報道的內容大致屬實。不僅是對我家人，對於全國對我寄予期待的人，我由衷致歉。真的很抱歉。」他續稱：「我已向家人，尤其是向我妻子如實相告，被妻子狠狠地斥責說在這麼重要的時期被報道此事，究竟在幹什麼。我再如何謝罪也無法被（妻子）原諒，但我還是會持續謝罪的。」至於偷情的理由，玉木說「都是因為我心理太脆弱」。

對於會否引咎辭職，玉木表示，「將聽取（黨內）伙伴意見」，並說：「如果能被原諒的話，希望身為議員，好好工作，以回應大家的期待。」報道說，國民民主黨內部目前還沒出現要求玉木下台的聲音，預料玉木可保住黨主席職位。（中央社/Smart FLASH）