韓軍方稱朝鮮干擾GPS　數十民航機船舶受影響 (17:02)

聯合參謀本部的聲明表示，對GPS的電波干擾源自朝鮮西南部的海州和開城，導致韓方數艘船和數十架民航機運作出現「局部障礙」。其聲明強烈呼籲朝鮮立即停止相關行徑，並警告要為此所引起的任何狀况負上責任。

韓國軍方表示，朝鮮今年5月29日至6月2日期間也曾干擾GPS訊號，估計有500架飛機和數百艘船受影響，但軍事行動和儀器從未受到影響。國際民用航空組織（ICAO）在收到韓方投訴後曾向朝鮮提出警告。

朝鮮上月31日試射固體燃料洲際導彈，韓國周五曾舉行演練，向黃海發射一枚作為「殺傷鏈」（Kill Chain）、先發制人攻擊系統一環的地對地「玄武」導彈，顯示韓國「堅決強硬回應」朝鮮威脅的決心。

首爾北韓學大學校長梁茂進表示，這種干擾襲擊可引發加劇朝鮮半島緊張的事故。他對法新社說：「目前尚未清楚其意圖是否轉移世界對朝鮮派兵（俄羅斯）的關注，抑或製造韓國人心不安，又或是針對周五的演習。無論如何，GPS干擾襲擊潛在嚴重事故風險，最壞的情況包括空難。」（法新社/韓聯社/文化日報）