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美國大選｜賀錦麗發表敗選演說 籲接受結果但不要絕望【短片】 (06:25)

民主黨賀錦麗發表敗選演說（法新社片段）

美國副總統賀錦麗周三在她位於首都華盛頓的母校霍華德大學（Howard University），向支持者發表敗選演說，呼籲接受選舉結果，同時承諾將協助勝選的特朗普重返白宮，確保權力和平交接。

賀錦麗在演說中首次公開承認敗給特朗普，提到民主的根本原則是接受選舉結果，指這是民主與暴政的差別。她說：「雖然我承認這次選舉失敗，但我不會放棄驅動這次競選的奮鬥」，呼籲她的支持者繼續奮鬥，「這次選舉的結果不是我們所希望的，也不是我們為之奮鬥或投票的結果，但請聽我說，只要我們永不放棄，只要我們繼續奮鬥，美國承諾的光輝將永遠閃耀」。

賀錦麗承諾將繼續為婦女權利和反對槍支暴力而奮鬥，並「為每個人應得的尊嚴而戰」。

「不要絕望，」賀錦麗繼續說道。「現在不是放棄的時候，而是捲起袖子準備行動的時候。」她表示，現在是「為了自由與正義以及我們都知道能夠共同建設的未來，組織起來、動員起來、並保持積極參與的時候」。

周二晚，成千上萬人聚集在霍華德大學，希望見證第一名女性當選總統的歷史時刻。在賀錦麗敗選後，這些支持者周三再次聚集表達對她的支持。賀錦麗的競選副手沃爾茲、眾議院前議長佩洛西、白宮的助手們亦在場。現場播放Beyonce的《Run the World (Girls)》、Tye Tribbett的《We Gon' Be Alright》等歌曲。

（路透社／法新社）

 

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