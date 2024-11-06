美國大選｜游離州票站收虛假炸彈恐嚇 歸咎俄羅斯 (04:45)

這些恐嚇被認為不可信，但導致喬治亞州富爾頓縣兩個票站疏散。官員表示，兩個票站在約30分鐘後重新開放，該縣正在尋求法院命令，以將投票站的投票時間延長。

喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）表示，這些選舉日炸彈惡作劇背後是俄羅斯干預。

拉芬斯珀格對記者說：「看起來他們在搞惡作劇。他們不希望我們進行一場順利、公平和準確的選舉，如果他們能讓我們內部相互爭鬥，他們就會視之為勝利。」。

俄羅斯駐美大使館尚未立即回應置評請求。

聯邦調查局（FBI）在一份聲明中表示，他們已經知曉多個州的投票站收到了不可信的炸彈恐嚇，其中許多來自俄羅斯的電郵域名。

一名FBI官員表示，僅在喬治亞州，選舉日當天就收到了超過20宗虛假炸彈恐嚇，其中大部分發生在富爾頓縣。

一名要求匿名的拉芬斯珀格辦公室高級官員透露，這些炸彈惡作劇來自此前被俄羅斯用來干預美國選舉的電郵地址。

這些恐嚇被發送給了美國媒體和兩個投票站，該官員說：「這很可能是俄羅斯所為。」