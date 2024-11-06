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美國大選｜國會選舉點票　美聯社：共和黨奪參議院控制權　眾議院共和黨取198席領先【附互動圖表】 (19:39)

2024年美國大選投票除了選總統，還有國會參眾兩院和州長選舉。參議院改選其中34席，眾議院435席全部改選，並有11個州及2個屬地選州長。本文以互動圖表跟進參眾兩院優勢誰屬。【19:39最新議席分佈走勢】眾議院：共和黨 198席 vs. 民主黨 180席；參議院：共和黨 52席 vs. 民主黨 42席（共和黨奪參院控制權）

【13:18】共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）連任成功，擊敗民主黨對手阿爾里德（Colin Allred），保住得州聯邦參議員席位。而據美聯社統計，共和黨現取參議院51席，民主黨現有42席，即共和黨取得參院控制權。

【12:00】美國特拉華州議會參議員麥克布萊德（Sarah McBride）今屆出戰聯邦眾議院選舉並當選，將成為歷來首名跨性別聯邦眾議員。

【10:00】民主黨籍候選人羅切斯特（Lisa Blunt Rochester）贏得特拉華州參議員議席，成為該州首名黑人女參議員。

共和黨籍佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）成功連任。

【09:00】美聯社報道，共和黨籍西弗吉尼亞州州長賈斯特斯（Jim Justice）贏得該州的參議員席位，接替去年底宣布不連任、在今年5月宣布退出民主黨的參議員曼欽（Joe Manchin）。

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