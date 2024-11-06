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美國大選｜美聯社、CNN、BBC：特朗普當選總統　特朗普取277選舉人票　賀錦麗224票 (18:48)

2024年美國大選投票於當地時間周二（5日）晚上結束，全美各州的票站陸續關門點票。共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗誰取得超過270張選舉人票便當選。特朗普取下關鍵游離州賓夕法尼亞，已自行宣布勝選。此前親共和黨媒體霍士新聞報道，特朗普擊敗賀錦麗，再次成為美國總統。【18:41最新消息】美聯社數據推算顯示，特朗普取下威斯康星州（10票），得票增至277票，拋離得票224票的賀錦麗。美聯社、CNN及BBC均表示，特朗普將成為第47屆美國總統。

最新選舉人票得票：特朗普 277票 vs.賀錦麗 224票

 

【15:52】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下明尼蘇達州（10票），得票增至224票。

【15:31】美聯社數據推算顯示，特朗普取下關鍵游離州賓夕法尼亞（19票），得票大增至267票，拋離得票214票的賀錦麗。

【14:58】美聯社數據推算顯示，特朗普暫取得緬因州1票，得票增至248票，領先得票214票的賀錦麗。

【14:25】美聯社數據推算顯示，特朗普取得喬治亞州16票，並在內布拉斯加再取得1票，得票增至247票。賀錦麗取新罕布什爾州4票。

【13:15】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下夏威夷（4票），及在內布拉斯加州取得其中1票，得票增至210票，收窄與特朗普的差距。

【12:50】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下弗吉尼亞州（13票），得票增至205票，衝破200大關。

【12:39】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下新墨西哥州（5票），得票增至192票。

【12:26】美聯社推算數據顯示，特朗普取下第一個關鍵游離州北卡羅萊納州（16票），以230票領先。賀錦麗再取下俄勒岡州（8票），目前共得187票。

【12:08】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下加州（54票）及華盛頓州（12票），得票升至179票，收窄與特朗普的差距。而特朗普再取下愛達荷州（4票），暫以214票領先。

【11:52】美聯社數據推算顯示，特朗普再取下堪薩斯州（6票）及艾奧瓦州（6票），共得210票，衝破200大關。賀錦麗在緬因州取得1張選舉人票，暫得113張選舉人票。

【11:45】截至本港時間約11時45分，《紐約時報》的大選模型預測指，特朗普有87%勝出大選。

【11:28】美聯社數據推算顯示，賀錦麗再取下有3張選舉人票的首都華盛頓（哥倫比亞特區）。

【11:16】美聯社數據推算顯示，賀錦麗取下有10張選舉人票的科羅拉多州。

【11:02】美聯社數據推算顯示，特朗普再取下密蘇里州（10票）、猶他州（6票）、蒙大拿州（4票），並在內布拉斯加州再得1票。

【10:19】美聯社數據推算顯示，特朗普再取下得州（40票）、北達科他州（3票）、南達科他州（3票）、懷俄明州（3票）、路易斯安那州（8票）、俄亥俄州（17票），並暫取得內布拉斯加州其中2票。而賀錦麗則取下紐約州（28票）。

【09:44】美聯社數據推算顯示，特朗普再取下有6張選舉人票的阿肯色州（6票），而賀錦麗則再取下伊利諾伊州（19票）、新澤西州（14票）和特拉華州（3票）。

【09:10】美聯社數據推算顯示，特朗普再取下佛羅里達州（30票）、田納西州（11票）、南卡羅萊納州（9票）、俄克拉荷馬州（7票）、密西西比州（6票）和亞拉巴馬州（9票）。賀錦麗再取下馬里蘭州（10票）、康涅狄格（7票）、麻省（11票）和羅德島（4票）。

【08:35】美聯社數據推算顯示，特朗普取下有4張選舉人票的西弗吉尼亞州。

【08:08】美聯社數據推算顯示，共和黨總統候選人特朗普取下有8張選舉人票的肯塔基州和11票的印第安納州，暫獲19張選舉舉人票。民主黨總統候選人賀錦麗取下有3票的佛蒙特州。

【06:00】印第安納州和肯塔基州部分票站於美東時間周二晚上6時（香港時間周三早上7時）起結束投票，隨即開始點票。

相關字詞﹕美國總統大選 美國大選 特朗普 賀錦麗 編輯推介

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