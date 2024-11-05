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即時國際
2024年11月5日星期二
英王后卡米拉胸腔感染 取消本周行程
(22:48)
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英國白金漢宮周二表示，英王查理斯三世的妻子、王后卡米拉因胸腔感染
，
被迫取消本周的預定行程。
白金漢宮表示，77歲的卡米拉目前在家中休養康復。
路透社
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卡米拉
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