親歐摩爾多瓦總統桑杜連任　誓做全民總統 (14:54)

曾是前蘇聯加盟共和國的摩爾多瓦位處烏克蘭和東歐中間，今次選舉因俄羅斯干預的指控蒙上陰影。根據選舉委員會公布幾乎完成的點票結果，52歲的桑杜得票54.94%，擊敗得票45.06%、被指親俄的57歲前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）。數字顯示，桑杜在國內只拿下48.8%的選票，較斯托亞諾格洛少2.4個百分點，但預料桑杜可取得超過八成國外票。

摩爾多瓦警方周日表示，他們正調查俄羅斯涉嫌透過「有組織的運輸」將居住在俄羅斯的人送往白俄羅斯、阿塞拜疆和土耳其，讓他們在這些國家投票，又說揭發一個俄羅斯「買票」陰謀，可能影響多達四分之一的選票。俄羅斯聯邦委員會成員克里沙斯（Andrei Klishas）則反指有人從海外將「所需」選票送到摩爾多瓦，以協助桑杜勝出。

桑杜在宣布勝選後說：「今天，親愛的摩爾多瓦同胞，各位傳授了一堂民主課，值得載入歷史教科書……自由、真相和正義獲勝了。」歐盟委員會主席馮德萊恩為桑杜贏得連任和摩爾多瓦的「歐洲未來」道賀，說「這需要罕見力量來克服妳在這場選舉中面對的挑戰」。法國總統馬克龍也說，民主「擊敗所有干預和花招」。（法新社/路透社）