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《明報》美國大選專題重溫：中美角力篇　探討中美角力本質、美政策可能走向 (12:42)

距離美國大選尚有1日，本文重溫《明報》【外交路線篇】系列專題。

中美角力是美國政壇以至全球各國其一最重視的外交議題。《明報》國際組先一連四期以近年興起的「經濟安全」概念及跟其息息相關的科技戰為切入點，探討中美角力的本質以至美國政策的可能走向。

《明報》國際組並刊登美國丹佛大學約瑟夫．科貝爾國際關係學院中美合作中心主任趙穗生的專訪，剖析中美之間存在的「三大死結」如何限制雙邊關係的前景，並有另文探討台海局勢和兩名候選人政策。

中美角力篇之一：經濟安全蔚然成風 影響全球格局 美重視供應鏈安全 踏上對華分岔路 [新聞版面報道連結]

中美角力篇之二：中國學者王勇談中美歐日經濟安全觀差異 「美進攻型護霸權 華重防禦擋衝擊」 [新聞版面報道連結]

中美角力篇之三：圖看世界：中美科技戰 [新聞版面報道連結]

中美角力篇之四：中美科技戰過招 大選難改方向 賀錦麗勢延拜登政策思路 特朗普或推「新曼哈頓計劃」 [新聞版面報道連結]

中美角力篇之五：趙穗生：無論誰主白宮 不改華府對北京強硬 「三大死結無解 中美前景難樂觀」 [新聞版面報道連結]

更多《明報》美國大選專題重溫：

關鍵戰場篇　了解游離州政治景象

文化戰爭篇　了解美國社會矛盾

外交路線篇　認識特朗普賀錦麗外交國防理念

美國大選2024專題：shorturl.at/8tLwc

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