《明報》美國大選專題重溫：外交路線篇　認識特朗普賀錦麗外交國防理念 (10:48)

《明報》國際組一連兩期各自介紹共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人賀錦麗的外交和國防理念,以及二人的重要幕僚及其潛在的國安高官人選。

外交路線篇之一:特朗普2.0──實力可帶來和平?延續「美國優先」 強調盟友須作「平等」貢獻 [新聞版面報道連結]

外交路線篇之二:賀錦麗欠論述——只能拜規賀隨? 幕僚乏人須用舊將 人事安排成風向標 [新聞版面報道連結]

此外,每期還有「延伸閱讀」,為讀者介紹有助理解特朗普、賀錦麗外交理念的書作。其中特朗普那期是號稱「最親特智庫」的美國優先政策研究所(AFPI)今年5月發表的外交政綱結集《An America First Approach to US National Security》(美國國家安全的美國優先方式)。

賀錦麗那期則是其現任副總統副國安顧問利斯納(Rebecca Lissner)與現任白宮國安會東亞與大洋洲事務高級主任拉普胡珀(Mira Rapp-Hooper)在2020年發表的合著《An Open World: How America Can Win the Contest for Twenty-First Century Order》(開放世界:美國如何贏得21世紀秩序之爭)。

