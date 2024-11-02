美國大選前流傳假影片　「海地男」訛稱重複票投賀錦麗　美當局：俄製作及散布 (16:40)

該條長約20秒的影片周四（10月31日）開始流傳，在社交平台X最少有數十萬次瀏覽。片中兩名自稱來自海地的男子說，抵美後6個月內取得公民身分，「昨天在（喬治亞州）格威納特縣投票給賀錦麗，今天在富爾頓縣再次投票」。

英國廣播公司（BBC）查核發現，片中展示的喬治亞州駕駛執照，其中兩張的登記地址分別是一處商業用地和公路中心，並非住址，亦有一張駕駛執照上的男子照片疑盜用自一間南非公司。

美國國家情報總監辦公室、聯邦調查局（FBI）及網絡安全和基礎設施安全局周五發表聯合聲明，稱有關影片由受俄羅斯影響者製作，虛假描述自稱海地人，做法符合俄羅斯旗下組織過往同類行動特徵，屬於莫斯科行動的一部分，針對美國大選的可信性提出毫無根據質疑，並挑起美國人之間的分裂。X同日表示相關影片違反平台內部守則，正採取行動應對。

俄羅斯駐美大使館強調從未干預美國大選，未來亦不打算那樣做，反批評美國一直干涉他國內政。（金融時報/BBC/華盛頓郵報）