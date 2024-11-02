美國大選前流傳假影片　「海地男」訛稱重複票投賀錦麗　美當局：俄製作及散布 (16:40)

美國情報機構周五（11月1日）發聲明，指控俄羅斯指使製作並在美國大選前夕散播一條假影片，片中自稱是海地移民的男子聲稱在喬治亞州違法重複投票支持民主黨總統候選人賀錦麗，但傳媒發現他們出示的身分證明文件疑為偽造。
該條長約20秒的影片周四（10月31日）開始流傳，在社交平台X最少有數十萬次瀏覽。片中兩名自稱來自海地的男子說，抵美後6個月內取得公民身分，「昨天在（喬治亞州）格威納特縣投票給賀錦麗，今天在富爾頓縣再次投票」。
英國廣播公司（BBC）查核發現，片中展示的喬治亞州駕駛執照，其中兩張的登記地址分別是一處商業用地和公路中心，並非住址，亦有一張駕駛執照上的男子照片疑盜用自一間南非公司。
美國國家情報總監辦公室、聯邦調查局（FBI）及網絡安全和基礎設施安全局周五發表聯合聲明，稱有關影片由受俄羅斯影響者製作，虛假描述自稱海地人，做法符合俄羅斯旗下組織過往同類行動特徵，屬於莫斯科行動的一部分，針對美國大選的可信性提出毫無根據質疑，並挑起美國人之間的分裂。X同日表示相關影片違反平台內部守則，正採取行動應對。
俄羅斯駐美大使館強調從未干預美國大選，未來亦不打算那樣做，反批評美國一直干涉他國內政。（金融時報/BBC/華盛頓郵報）
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