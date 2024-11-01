明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

美媒：伊朗擬美國大選前襲以色列　油價上漲 (15:23)

美國新聞網站Axios和有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，以方掌握的情報顯示，伊朗準備在未來幾天內從伊拉克攻擊以色列，時間點很可能是在下周二（11月5日）美國總統大選前。受消息影響，國際油價周四（10月31日）連續第二天上漲。

Axios周四的報道稱，伊朗這波攻擊預料會用到大量無人機及彈道導彈，並從伊拉克發動，而透過伊拉克境內的親伊朗民兵發動攻擊，可能是為了避免再遭以色列攻擊伊朗境內的戰略目標。CNN亦引述伊朗高級消息人士報道，伊朗正計劃對以色列進行一次「具決定性和痛苦」的回應，並很可能在美國大選前發動。伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）周四表示，以色列上周攻擊伊朗是犯下大錯，伊朗的回應將會遠遠不是以色列所能預測。

《紐約時報》則引述伊朗官員報道，伊朗軍事指揮官正準備以色列境內的軍事打擊清單，但襲擊很可能在美國大選後才進行，因為伊朗擔心緊張局勢進一步升級，可能令特朗普得益。

國際油價周四連續第二天上漲，受伊朗可能正策劃襲擊以色列，導致市場再度關注中東石油供應恐受擾亂。紐約商品交易所西德州中級原油12月期貨價上漲1%，倫敦北海布蘭特原油12月期貨價上漲0.8%。（Axios/CNN/紐約時報/中央社）

相關字詞﹕以色列 伊朗 編輯推介

上 / 下一篇新聞