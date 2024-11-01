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《明報》美國大選專題重溫：關鍵戰場篇　了解游離州政治景象 (11:14)

踏入11月，2024年美國大選即將在下周二（5日）舉行，《明報》國際組過去兩個月先後刊登多個系列專題，引領讀者從不同角度理解美國大選。大選臨近，《明報》即時國際會一連4日整理之前刊登的系列專題，助讀者溫故知新。

今日整理的是【關鍵戰場篇】，游離州（swing states）是美國最獨特的政治景象，因美國大選並非採取普選票（popular votes）制度，而是各州（絕大部分）採取贏者全取（winner-take-all）選舉人票的制度，故爭持激烈的州對最終結果有決定性影響。

哪些州份被界定為游離州，會隨着社會和經濟變遷影響選民結構而改變，今屆大選的7大關鍵游離州便是內華達、亞利桑那、賓夕法尼亞、威斯康星、密歇根、喬治亞和北卡羅萊納。《明報》國際組首先以總綱式「圖看世界」資訊圖介紹整體形勢，其後逐個游離州介紹州內焦點議題和選民特色，助讀者更全面地理解各州形勢。

關鍵戰場篇之一：圖看2024美國大選關鍵戰場 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之二（內華達）：增長快失業率高 經濟數據顯矛盾 內華達旅遊業勞工成關鍵 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之三（賓夕法尼亞）：「水力壓裂」賓夕法尼亞政治攻防 賀錦麗轉軚盼守「藍牆」能源州 特朗普續狙擊 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之四（威斯康星）：黑人關鍵威斯康星少數不能少 經濟無起色減投票意欲 損民主黨勝算 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之五（密歇根）：電動車轉型牽動密歇根選情汽車業勞資合作 「特朗普播恐懼效果減」 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之六（北卡羅萊納）：「美社會縮影」北卡伺機造王 無黨派選民大增 議題導向投票抉擇 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之七（喬治亞）：人口結構變喬治亞「紅轉紫」　新遷入州民上屆助拜登爆冷　共和黨尋反制 [新聞版面報道連結]

關鍵戰場篇之八（亞利桑那）：半導體浪潮亞利桑那待成氣候　選民未視黨派議題　通脹樓價更重要 [新聞版面報道連結]

事隔逾月，選情亦有變化。根據RealClearPolitics網站綜合美國不同民調機構的數據顯示，特朗普如今在7大游離州皆取得領先優勢如下，但大多仍在誤差範圍以內：

關鍵游離州民調更新（截至香港時間11月1日上午11時）

  特朗普 賀錦麗
全國平均 48.4% 48.1%
亞利桑那 49.3% 46.9%
內華達 48.5% 47.6%
威斯康星 48.1% 48.3%
密歇根 47.5% 48%
賓夕法尼亞 48.2% 47.6%
北卡羅萊納 48.7% 47.3%
喬治亞 49.3% 46.7%

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